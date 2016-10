Griezmann bester Spieler in spanischer Liga

Atlético-Stürmer bremste Ronaldo und Messi aus – Klub des Franzosen großer Gewinner der Feierlichkeiten – Messi bester Angreifer

Madrid – EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann von Atlético Madrid ist zum Spieler der Saison 2015/16 in der spanischen Primera Division gewählt worden. Der französische Nationalspieler in Diensten des Champions-League-Finalisten setzte sich unter anderem gegen die Superstars Cristiano Ronaldo (Real Madrid) und Lionel Messi (FC Barcelona) durch. Kurios: Messi wurde im Gegenzug statt Griezmann bei der Ehrung in Valencia als bester Angreifer ausgezeichnet, der portugiesische Europameister Ronaldo ging hingegen völlig leer aus.

Atlético und nicht Real räumt ab

Atlético, Dritter der abgelaufenen Saison, war der große Gewinner der Feierlichkeiten: Neben Griezmann, der auch den Fan-Award erhielt, wurden auch Diego Simeone (bester Trainer), Jan Oblak (bester Torwart) und Diego Godin (bester Abwehrspieler) ausgezeichnet. Barca-Angreifer Luis Suárez erhielt die Trophäe als bester Nicht-EU-Ausländer, Rekordmeister Real Madrid blieb lediglich die Ehrung für Luka Modric als bester Mittelfeldspieler. (sid, APA, red, 25.10.2016)