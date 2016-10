TV- und Radiotipps für Mittwoch, 26. Oktober

Ikonen in Rot-Weiß-Rot, Sweet Sixteen, Vertical Limit, Der dritte Mann, Ein halbes Leben, The Fountain – Quell des Lebens

9.00 THEMENTAG

Ikonen in Rot-Weiß-Rot Zum Nationalfeiertag huldigt ORF 3 verdienstvollen Größen des Landes. Zum Auftakt Bertha von Suttner, Valie Export, Alma Mahler-Werfel und Romy Schneider. Um 12.45 Uhr kommen Helden zu Berge, Tal und Wasser zur Vorstellung: Luis Trenker, Heinrich Harrer, Hans Hass, Gerlinde Kaltenbrunner, Reinhold Messner, Franz Klammer, Toni Sailer, Niki Lauda und Arnold Schwarzenegger. Um 20.15 Uhr stellt André Heller mit Sepp Forcher ein weiteres Menschenkind vor. Die Theatergrößen Karl Farkas, Ernst Waldbrunn und Fritz Muliar schließen ab. 23.55, ORF 3

20.15 SOZIALREPORT

Sweet Sixteen (GB 2002. Ken Loach) Ken Loach erzählt eine schnörkellose Rise-and-Fall-Story, die – ganz typisch für den britischen Sozialrealisten – in einem präzis beobachteten Milieu fußt: in der Stadt Greenock am Fluss Clyde, deren Schiffswerften längst heruntergewirtschaftet sind, blüht hinter den beschaulich wirkenden Fassaden der Reihenhäuser der Drogenhandel; der Jugend, die Loach ins Zentrum rückt, fehlt familiärer Rückhalt wie auch jegliche Perspektive für die Zukunft. Um 21.55 Uhr folgt eine Doku über den Regisseur Loach, dessen Antriebskraft aus ordentlichen Portionen Wut, Mut und Menschlichkeit besteht. Bis 23.30, Arte

foto: wdr/arte

20.15 WERDEN UND STERBEN

Der seltsame Fall des Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button, USA 2008, David Fincher) Lange Zeit galt F. Scott Fitzgeralds Text als unverfilmbar. Mithilfe neuer Masken und Techniken schaffte es Regisseur Fincher, das umgekehrte Altern Benjamin Buttons (Brad Pitt) darzustellen. Button wird als Greis geboren und verjüngt sich rückwärts zum Säugling. Bis 23.35, Kabel eins

21.50 BERGAUF

Vertical Limit (USA 2000. Martin Campbell) Halbspannende Blaupause von Renny Harlins Gipfelaction "Cliffhanger", mit avancierteren Special Effects, dafür ohne Sylvester Stallone. Bis 0.20, ATV

22.25 ZITHERAAL

Der dritte Mann (The Third Man, GB 1949. Carol Reed) Ein amerikanischer Autor (Joseph Cotten) kommt auf Einladung seines alten Freundes Harry Lime (Orson Welles) in den ersten Nachkriegsjahren nach Wien. Er muss erkennen, dass Lime ein skrupelloser Schieber war und gerät zwischen die Fronten der Besatzungsmächte. Legendärer, aber nur mittelmäßiger Spionagethriller, dem vor allem in Österreich mehr Bedeutung beigemessen wird, als er hat. Vielleicht, weil man dankbar ist für die tourismusfördernde Darstellung (Anton Karas! Zithermusik!) des Wienerischen. Bis 0.25, Servus TV

psychos trailershow

23.15 ALTLASTEN

Ein halbes Leben (D/Ö 2008, Nikolaus Leytner) Vor zwanzig Jahren vergewaltigte und ermordete Ulrich Lenz (Josef Hader spielt den zerrissenen Kriminellen) eine junge Frau. Ihr Vater gab die Suche nach dem Mörder nie auf und rückt Lenz, der mittlerweile selbst eine Tochter hat, mit seinen Ermittlungen immer näher. Josef Hader und Ursula Strauß tragen den Film über etliche Drehbuchschwächen in eine glaubwürdige Zone. Josef Hader und der Regisseur Nikolaus Leytner wurden für ihre Leistung mit der Goldenen Kamera belohnt. Im Rahmen des Österreich-Schwerpunkts auf 3sat. Bis 0.40, 3sat

foto: orf/allegro-film/petro domenigg

23.30 FÜR DIE EWIGKEIT

The Fountain – Quell des Lebens (USA 2006, Darren Aronofsky) Oftmals ein Wunschtraum, aber auch nicht unanstrengend, wie sich hier eindrucksvoll zeigt: eine Liebesgeschichte, die sich über tausend Jahre dehnt. Darren Aronofsky greift tief in die Trickkiste und erzählt mit überschäumender Bildgewalt. Rachel Weisz, Hugh Jackman. Bis 1.00, BR