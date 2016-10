Räumung des illegalen Lagers von Calais wird fortgesetzt

Möglich ist dies durch das Dublin-Abkommen, wonach ein Asylverfahren in dem Staat abgewickelt werden muss, in dem sich der Flüchtling zuerst registrieren ließ. In Kreisen deutscher Behörden geht man den Angaben zufolge davon aus, dass etwaigen Ersuchen Frankreichs auch entsprochen würde. Allerdings hätten die betroffenen Flüchtlinge auch das Recht, gegen die sogenannte Überstellung nach Deutschland vor einem französischen Gericht zu klagen. (APA/dpa)

Die Auflösung des Lagers soll in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. In der Folge könnte auch Deutschland davon betroffen sein. Das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) rechnet mit mehreren hundert Übernahmeersuchen, wie die "Rheinischen Post" (Dienstag) unter Berufung auf Behördenkreise berichtete. Paris könnte Deutschland danach vor allem bitten, Flüchtlinge aufzunehmen, die sich auf dem Weg nach Frankreich zuvor in Deutschland registriert oder einen Asylantrag gestellt hatten.

Neben den Erwachsenen wurden 400 unbegleitete Kinder und Jugendliche in provisorischen Containern in Calais untergebracht. "Das Vereinigte Königreich wird tatsächlich alle unbegleiteten Minderjährigen aus Calais aufnehmen, deren Angehörige sich bereits in Großbritannien aufhalten", sagte Innenminister Cazeneuve am Montagabend.

Ein Drittel der Migranten hatte das Lager, das unter dem Namen "Dschungel" von Calais bekannt geworden war, am Montag im Laufe des Tages verlassen. 1.918 Erwachsene wurden dem Innenminister zufolge mit Bussen in Aufnahmezentren in andere Regionen Frankreichs gebracht.

Frankreich will das Entstehen neuer illegaler Camps verhindern. "Die Ordnungskräfte vor Ort werden Kontrollen durchführen, vor allem an den Bahnhöfen", kündigte der französische Innenminister Bernard Cazeneuve an. "Um dafür zu sorgen, dass die Camps in Calais und an der Nordküste nicht wieder entstehen."

In der Nacht habe es keine Zusammenstöße gegeben. In den Tagen zuvor war es am Rande des riesigen Flüchtlingscamps zu nächtlichen Ausschreitungen gekommen, bei denen die Polizei auch Tränengas einsetzte. Zum Auftakt der Räumung hatten am Montag über 2.000 Menschen das Camp freiwillig verlassen. Zuletzt lebten dort nach Behördenangaben etwa 6.500 Menschen.

Calais – Die französischen Behörden haben die Räumung des Flüchtlingslagers in Calais fortgesetzt. Das bestätigte der Sprecher der Präfektur Pas-de-Calais am Dienstag.

Internationale Pressestimmen

"Times" (London): "Der drohende Zusammenbruch des europäischen Flüchtlingsregimes, bei dem Asylbewerber ihren Antrag im ersten sicheren Ankunftsland stellen müssten, sowie der Druck durch Kriege, Dürren und Armut hat den gesamten Kontinent erheblichen Belastungen ausgesetzt. Im Dschungelcamp kamen die Folgen dieser gesellschaftlichen Probleme in geballter Form zusammen. Das Areal mit Bulldozern plattzumachen wird daher kaum eine echte Lösung sein. Solange man nicht die Ursachen des Problems bekämpft, wird lediglich ein Dschungel von einem anderen abgelöst werden. Großbritannien und Frankreich müssen daher zusammenarbeiten, um zu erreichen, dass die nordfranzösische Küste kein Magnet für Migranten ist. Vor allem müssen die Außengrenzen der visafreien Schengen-Zone gestärkt werden. Nicht allein durch intensivere Patrouillen auf See und High-Tech-Barrieren an Land, sondern auch durch verbesserte diplomatische Zusammenarbeit mit schwächelnden Ländern der Nachbarregion wie der Türkei, Ägypten, Libyen, Marokko und Tunesien."

"El Pais" (Madrid): "Das erste Lager wurde in Calais im Jahr 2002 geräumt. Seitdem wurden dort mehrere weitere Lager aufgelöst. Das hat aber nicht verhindert, dass Flüchtlinge immer wieder dorthin zurückgekehrt sind und neue Siedlungen gebildet haben. Jetzt ist es zuallererst wichtig, dass man diesen Menschen Hilfe zukommen lässt und ihnen eine würdige Unterkunft zur Verfügung stellt. Ein Migrationsphänomen und eine humanitäre Krise, wie sie Europa zur Zeit erlebt, bedürfen aber einer gemeinsamen Politik, die sich auf eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge und auf eine Kontrolle der Migrationsflüsse in den Herkunftsländern stützt."

"De Telegraaf" (Amsterdam): "Dass die Räumung des sogenannten Dschungels nun begonnen hat, ist kein Zufall. Frankreich liegt das improvisierte Elendslager – das größte in Europa – schwer im Magen. (...) Hinzu kommt, dass im kommenden Jahr Präsidentenwahlen stattfinden und Francois Hollande sich wieder für seine Sozialistische Partei als Kandidat aufstellen lassen will. Unter seiner Regierung ist das Lager aus allen Nähten geplatzt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er nie einen Fuß nach Calais setzte. Erst als sein Rivale Nicolas Sarkozy dorthin fuhr, zog er nach und gab bekannt, dass der Dschungel geräumt wird. Sollte er 2017 Präsidentschaftskandidat sein, kann er stolz erklären, das Problem gelöst zu haben. Wenngleich sich das erst noch zeigen muss. Helfer erklären, dass nur die Hälfte der Migranten in Frankreich Asyl beantragen wollen. Der Rest habe Pläne für eine Überfahrt (nach Großbritannien) längst nicht aufgegeben. Diese Menschen ziehen in kleinere Lager an der Nordseeküste – oder kommen zurück in den Dschungel, sobald die Lage ruhiger ist."

"Hospodarske noviny" (Prag): "Der Dschungel von Calais ist zu einem Symbol der kranken französischen Gesellschaft geworden. Es ist eine Gesellschaft, der das Zuwanderungsproblem über den Kopf gewachsen ist, weil sie die schwierigen Vorstädte jahrzehntelang ihrem Schicksal überlassen hatte. Es ist eine Gesellschaft, die an hoher Arbeitslosigkeit leidet, nicht wegen eines Mangels an Produktivität, sondern wegen des inflexiblen Arbeitsmarkts. Es ist eine Gesellschaft, deren Sicherheitskräfte durch die ständige Mobilisierung seit den Terroranschlägen überlastet sind. Das alles sind Gründe, warum es in einigen der Städte, in denen die Flüchtlinge aus Calais untergebracht werden sollen, Proteste gibt. Die Mehrheit derjenigen, die vor dem Tunnel durch den Ärmelkanal angelangt waren, wird den Glauben nicht aufgeben, dass das Glück auf sie hinter den Felsen von Dover wartet."

"Magyar Nemzet" (Budapest): "Der 'Dschungel' nahe der französischen Hafenstadt ist schon längst zum Risiko für die nationale Sicherheit, zum blinden Fleck der Migration nach Europa geworden. (...) Zugleich übernimmt die Regierung Valls mit der Verteilung der Problemmasse von Calais über mehrere hundert französische Ortschaften eine enorme Verantwortung. Auch wenn die französischen Medien nicht darüber berichten: Zahllose lokale Proteste künden eindeutig davon, dass man dort keine Migranten haben will. (...) Und das alles noch dazu mitten im französischen Wahlkampf, was eine hinreichende Garantie dafür ist, dass es zu überhaupt keiner Lösung des Problems kommen wird. Betrachtet man die letzten anderthalb Jahre, dann ist das aber die gängige Praxis nicht nur in Frankreich, sondern in der gesamten EU."