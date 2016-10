IS erzielt Erfolge in irakischer Grenzstadt

Offensive soll Druck von der Front um Mossul nehmen

Bagdad – Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat haben Insidern zufolge ihre Präsenz in einer abgelegenen westirakischen Kleinstadt ausgebaut. Die Islamisten kontrollierten inzwischen die Hälfte der Ortschaft Rutba in der Wüstenprovinz Anbar, verlautete am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Die andere Hälfte werde von der irakischen Armee und sunnitischen Stammeskämpfern gehalten. Die Streitkräfte bringen demnach Verstärkung in das Gebiet.

Der IS kämpft zurzeit in der nordirakischen Großstadt Mossul gegen eine Offensive der Armee und ihrer internationalen Verbündeten. Um den Druck von der Front zu nehmen, hatten die Islamisten am Sonntag eine Offensive in Rutba gestartet. Die Kleinstadt liegt nahe der Grenze zu Jordanien und Syrien. In der Nähe verläuft eine wichtige Straße, die Bagdad mit der jordanischen Hauptstadt Amman verbindet. (Reuters, 25.10.2016)