Zehn Tote und 157 Verletzte durch Explosion in China

Ursache noch ungeklärt

Peking – Bei einer schweren Explosion in Nordwestchina sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 157 weitere wurden verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua in der Nacht auf Dienstag berichtete. Die Ursache der Explosion am Montag in einem Fertighaus in einem Wohngebiet in Xinmin im Kreis Fugou in der Provinz Shaanxi sei noch ungeklärt.

Ein nahe gelegenes Krankenhaus gehöre zu den Häusern, die beschädigt oder auch zerstört worden seien. Dutzende Feuerwehrleute und andere Helfer suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. In der Nacht habe es einen kurzen Stromausfall gegeben. Elf Verletzte seien auf der Intensivstation. (APA, 25.10.2016)