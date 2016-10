Venezuela: Maduro kündigt nach Papst-Audienz Verhandlungen an

Gespräche beginnen am kommenden Sonntag auf der Insel Margarita

Caracas – Angesichts der schweren politischen Krise in Venezuela wollen die sozialistische Regierung und die Opposition Verhandlungen aufnehmen. Die Gespräche beginnen am kommenden Sonntag auf der Insel Margarita, wie der Gesandte des Vatikans, Emil Paul Tscherrig, am Montag mitteilte. Papst Franziskus empfing am Montag Präsident Nicolas Maduro zu einer Privataudienz

Die Wahlbehörde hatte zuletzt den Referendumsprozess gegen Präsident Nicolas Maduro überraschend gestoppt. Die Opposition sprach von einem Staatsstreich, die Organisation Amerikanerischer Staaten (OAS) nannte Venezuela eine Diktatur.

Venezuela leidet unter einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Seit dem Sieg der Regierungsgegner bei der Parlamentswahl Ende vergangenen Jahres bekämpfen sich Opposition und Regierung.

Niedriger Ölpreis

Mit dem Referendum wollen Maduros Gegner den Staatschef vorzeitig abwählen. Wegen des niedrigen Ölpreises und jahrelanger Misswirtschaft fehlt es in dem südamerikanischen Land an Lebensmitteln, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs.

Papst Franziskus besprach mit Maduro die "besorgniserregende politische, soziale und wirtschaftliche Krise, die das Land gerade durchlebt und die den Alltag des gesamten Volkes schwer belastet", teilte das vatikanische Presseamt mit.

Nach venezolanischen Medienberichten ging es bei dem etwa 20-minütigen Gespräch um Kampf gegen die Armut, die organisierte Kriminalität und den Drogenhandel.

Franziskus forderte laut Vatikan, "mit Mut den Weg eines ernsthaften und konstruktiven Dialogs" im Land wieder einzuschlagen. Das Wohl aller Venezolaner liege ihm sehr am Herzen. Es müsse ein neues Klima der sozialen Zusammengehörigkeit geschaffen werden, dass das Leid der Bevölkerung lindere und es ihr ermögliche, mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen.

Geschenke für Franziskus

Maduro habe dem Papst als Gastgeschenk unter anderem ein Exemplar der Verfassung, Porträts des lateinamerikanischen Freiheitskämpfers Simon Bolivar sowie des verstorbenen Revolutionsführers Hugo Chavez übergeben, berichteten venezolanische Medien.

Venezuela wird seit mehr als zwei Jahren von einer Versorgungskrise und schweren politischen Spannungen erschüttert. Menschenrechtsorganisationen und die katholische Kirche kritisieren eine politische Verfolgung von Oppositionellen.

Laut Oppositionsangaben gibt es derzeit mehr als 100 politische Gefangene, darunter der wegen "Rebellion" zu 14 Jahren Haft verurteilte Oppositionsführer Leopoldo Lopez. Aktueller Streitpunkt ist ein Abwahlreferendum, mit dem die Opposition Neuwahlen erzwingen will, das aber von der staatlichen Wahlbehörde gestoppt wurde. (APA, dpa, 24.10.2016)