Yellow Horn kehrt zu Znojmo zurück

Schlüsselspieler des Vizemeisters konnte sich in tschechischer Extraliga nicht durchsetzen

Znojmo – Colton Yellow Horn kehrt in die Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) zurück. Der 29-jährige Kanadier, in der Vorsaison zum Wertvollsten Spieler (MVP) gewählt, spielt künftig wieder für seinen Ex-Klub Znojmo. Yellow Horn hatte den Vizemeister im Sommer Richtung Pilsen verlassen. In der tschechischen Extraliga kam er aber nicht wie erwünscht zum Einsatz.

Znojmo schaffte es 2015/16 auch dank Yellow Horn bis in die Final-Serie der EBEL. Dort unterlagen die Tschechen Salzburg mit 2:4. Aktuell liegt das im Sommer massiv umgebaute Team nach schwierigem Start in die neue Saison auch dem achten Tabellenplatz. (APA/red, 24.10. 2016)

Ergebnisse vom Montag:

13. Runde:

Olimpija Ljubljana – Dornbirner EC 2:3 (1:2,0:0,1:1). Hala Tivoli, 312.

Tore: Gabor (9.), Alagic (41.) bzw. Arniel (1.), Sylvester (20.), Caruso (55.).

Strafminuten: 8 bzw. 8

14. Runde:

Fehervar AV19 – HC Innsbruck 3:4 (1:1,2:1,0:2). Szekesfehervar, 2.136.

Tore: Vas (4./PP), Manavian (27.), Sarauer (40.) bzw. Clark (19./SH), Lammers (28.), Spurgeon (49.), Schennach (56.).

Strafminuten: 4 bzw. 12