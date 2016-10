Time-Warner-Chef winkt nach AT&T-Deal Millionen-Bonus

Time Warner: Nur AT&T hat Übernahme-Interesse angemeldet

Bei der Übernahme durch den Mobilfunkriesen AT&T kann der Chef des US-Medienkonzerns Time Warner auf einen millionenschweren Bonus hoffen. Jeff Bewkes könnte beim Abschluss der Mega-Transaktion 32 Millionen Dollar einstreichen, wie aus einer Mitteilung von Time Warner an die Behörden am Montag hervorgeht. Dies sei den ausgehandelten Vertragsbedingungen zufolge möglich.

Der US-Mobilfunker hatte am Samstag angekündigt, Time Warner für 85 Milliarden Dollar zu kaufen. Beide Seiten stimmten dem Deal bereits zu. Bewkes teilte mit, dass er noch einige Jahre bei dem fusionierten Konzern arbeiten wolle.

Widerspruch

Time Warner trat zudem Spekulationen über ein konkretes Kaufinteresse anderer Unternehmen entgegengetreten. "Niemand sonst ist wegen eines Deals auf das Unternehmen zugekommen", sagte Bewkes dem TV-Sender CNBC. Medienberichten zufolge soll aber auch Apple an der Time-Warner-Gruppe, zu der die TV-Sender HBO und CNN sowie das Filmstudio Warner Bros gehören, interessiert gewesen sein.

Die geplante Übernahme stößt indes in den USA auf Vorbehalte in der Politik. Der US-Senat kündigte bereits eine sorgfältige Prüfung des Vorhabens an. Eine Anhörung werde im November angesetzt. AT&T-Chef Randall Stephenson sagte dagegen am Montag, dass er mit einer Genehmigung durch die Behörden rechne. Die Transaktion solle bis Ende 2017 abgeschlossen werden, bekräftigte er. (APA, 24.10.2016)