TV- und Radiotipps für Dienstag, 25. Oktober

Ein Artikel zu viel – Anna Politkowskaja und das System Putin, Beetlejuice, Willkommen Österreich, Kreuz & quer: Generation Dschihad, Die Fremde

18.30 MAGAZIN

Konkret Die chirurgische Entfernung von Nierensteinen ist ein Routineeingriff, doch bei einem Niederösterreicher kam es zu folgenschweren Komplikationen: ein perforierter Harnleiter und eine darin steckengebliebene Metallschlinge. Laut einem Gutachten trifft den Arzt keine Schuld. Patientenanwalt Gerald Bachinger ist dazu im Studio. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Universum History: Salzburg – Ein Land für sich Das Bundesland hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Erst 1816, nach dem Wiener Kongress, gehörte es zu Österreich, wurde jüngstes Kronland der Habsburgermonarchie. Davor gehörte Salzburg zu Bayern. Das Verhältnis zum bayrischen Nachbarn prägte auch Salzburgs Geschichte im 21. Jahrhundert. Bis 21.05, ORF 2

foto: orf/degn film/neumayr/mike vogl

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Christine Nöstlinger, die ihren 80. Geburtstag feiert, Peter Turrini und Thomas Raab mit seinem neuen Roman. Außerdem: ein Rückblick auf fünf Jahre Erlesen und ein Blick hinter die Kulissen. Bis 21.05, ORF 3

20.15 HORRORSPASS

Beetlejuice (USA 1988, Tim Burton) Nach einem tödlichen Autounfall landen Barbara (Geena Davis) und Adam (Alec Baldwin) nicht etwa im Himmel, sondern in der Dachkammer ihres Hauses. Hier haben sie als Geister ihre liebe Not mit den neuen Eigentümern ihres Heimes, einer neurotischen New Yorker Familie. Abhilfe schafft Michael Keaton als "Bioexorzist" Beetlejuice. Großartig verschrobene Gruselkomödie von einem, der sein exzentrisches Handwerk versteht: Tim Burton. Bis 22.00, Disney Channel

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei den Brachialsatirikern Christoph Grissemann und Dirk Stermann sind der Autor Michael Köhlmeier und Pornoregisseurin Adrineh Simonian. Bis 22.50, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Kreuz & quer: Generation Dschihad Viele junge Menschen sind empfänglich für die Radikalisierung des islamistischen Terrors. Der Film versucht, die Ursachen für diese Entwicklung zu finden und gibt Einblick in die Gedankenwelt jener Jugendlichen, die sich auf der Suche nach Sinn und Orientierung in eine fundamentalistische Weltanschauung begeben haben. Im Anschluss: Diskussion unter der Leitung von Michael Hofer zum Thema "Unsichere Zeiten – nur keine Panik!" mit Jürgen Manemann (Forschungsinstitut für Philosophie, Hannover), Mirja Kutzer (Theologin, Universitäten Wien und Kassel) und Martin Seel (Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt am Main). Bis 0.05, ORF 2

foto: orf/moviekowski film

22.35 THRILLER

Vertrauter Feind (The Devil's Own, USA 1997, Alan J. Pakula) Frankie McGuire (Brad Pitt) ist der Held der IRA. Unter Druck geraten, flieht er in die USA, nistet sich im Haus eines Polizisten (Harrison Ford) ein, bis dieser seinem Untermieter langsam auf die Schliche kommt. Pakula, Altmeister des Paranoiathrillers, ist weniger am politischen Hintergrund als an der Freundschaft zwischen Terrorist und Polizist interessiert. Bis 0.45, ATV

23.25 ROADTRIP

Reiseckers Reisen (6/10) Michael Reisecker fährt ins vorarlbergerische Brandnertal südwestlich von Bludenz und trifft dort Menschen. Zum Beispiel: einen außergewöhnlichen Gerber, einen pensionierten Lokführer, eine Musikgruppe und einen Huskyliebhaber. Bis 23.50, ORF1

23.50 DOKUMENTATION

Ein Artikel zu viel – Anna Politkowskaja und das System Putin Am 7. Oktober 2006 wurde die kritische russische Journalistin Anna Politkowskaja in Moskau erschossen. Bis heute sind die Hintermänner des Mordes unbekannt und auf freiem Fuß. Der Schweizer Autor Eric Bergkraut kannte Politkowskaja persönlich und verwendet für seine Dokumentation teils unveröffentlichtes und selbstgedrehtes Material. Entstanden ist nicht nur ein Porträt der Journalistin, sondern auch eine Menschenrechtsbilanz der Ära Putin. Bis 0.45, 3sat

foto: srf/3sat

0.05 DRAMA

Die Fremde (D 2010, Feo Aladag) Die 25-jährige Türkin Umay (Sibel Kekilli) steht mit ihrem Sohn Cem in Berlin vor der Haustür ihrer Eltern. Sie ist aus Istanbul geflohen, um ihrer Zwangsehe mit ihrem gewalttätigen Mann zu entkommen. Die Freude ist getrübt, denn für ihre Eltern ist damit die Familienehre verletzt. Umay flieht erneut. Gelungenes Kinodebüt der in Wien geborenen Regisseurin Feo Aladag. Bis 1.55, ORF 2

foto: orf/telepool/independent artists filmproduktion

0.25 KOMÖDIE

Zwillinge (Twins, USA 1988, Ivan Reitman) Die Zwillinge Julius Benedict (Arnold Schwarzenegger) und Vincent Benedict (Danny DeVito) erfahren erst mit 35 von der Existenz des jeweils anderen. Die haben sie einem fortpflanzungsmedizinischen Experiment zu verdanken. Biologisch fragwürdiger Brüderspaß. Bis 2.20, Puls4