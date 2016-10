Ceta soll trotz belgischen Neins Anfang 2017 starten

Der EU-Gipfel mit Kanada wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Und es wird weiter mit der Wallonie verhandelt.

An sich hätten die belgische Zentralregierung, die Regionalregierungen und -parlamente, vor allem aber die Wallonie am Montag noch bis in die Nacht Zeit gehabt, über den geplanten Freihandels- und Investitionspakt der EU mit Kanada (Ceta) zu beraten und den EU-Institutionen dann eine Entscheidung bekanntzugeben. So lange hatten EU-Ratspräsident Donald Tusk und die EU-Kommission dem einzigen in der EU-28 noch verbliebenen Mitgliedsland, das den Ceta-Vertrag samt den vorliegenden Zusatzerklärungen und Garantien ablehnte, Zeit gegeben.

Zweite Region sagte Nein

Erst dann wollten sie mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau darüber beraten, ob der für Donnerstag vorgesehene EU-Kanada-Gipfel zur feierlichen Unterzeichnung des Abkommens stattfindet oder abgesagt wird.

So lange hatte es dann aber doch nicht gedauert. Schon am Nachmittag teilte Belgiens Premierminister in der Zentralregierung, der Liberale Charles Michel, offiziell mit, sein Land sei nicht in der Lage, Ceta zu unterschreiben. Es sei nicht gelungen, mit allen Regionen und Sprachgruppen eine Einigung zu erzielen, wie das in der Verfassung des Landes vorgesehen ist. Die Flamen und die Deutschsprachigen im Osten stimmten zu, die Wallonen im Süden nicht. Außenminister Didier Reynders darf auf EU-Ebene in solchen Fällen nur dann zustimmen, wenn er von allen Regionalpremiers ausdrücklich die Ermächtigung bekommt. Neben der Wallonie wurde ihm das auch von der Region Brüssel verweigert.

Ultimatum abgelehnt

Bereits in der Früh hatte es aus dem Büro des wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette (SP) geheißen, man lehne derartige "Ultimaten" und Druck der EU auf eine demokratische Entscheidung ab. Seine Region brauche noch mehr Zeit, es gebe keine Probleme mit Kanada, aber mit den EU-Partnern.

Als dann auch der Parlamentspräsident im wallonischen Regionalparlament in Namur, André Antoine, ein Christdemokrat, via RTL erklärte, dass man "bis Jahresende" Zeit brauche, um das umfangreiche Vertragswerk zu studieren, schien das Veto klar. Antoine betonte, dass man neben Garantien bei den umstrittenen Investitionsschiedsgerichten Förderungen und Schutzmechanismen für Agrarprodukte wolle.

Geduld für Belgien

Die EU-Kommission hielt sich öffentlich zurück, während ihre Verhandler praktisch rund um die Uhr mit den verschiedensten Akteuren in Belgien Gespräche führten. Ein Sprecher sagte zu Mittag, man brauche eben noch "Geduld" für die innerbelgischen Abläufe.

Intern wurden bereits zu Mittag Vorbereitungen für eine Verschiebung des EU-Kanada-Gipfels getroffen. Da Magnette und auch Michel nur von einer vorläufigen Absage sprachen, der wallonische Premier betonte, dass er Ceta sogar ausdrücklich wünsche, lautet die neue Losung in der Kommission: Der Kanada-Gipfel wird in einigen Wochen doch stattfinden, sobald man sich mit den Belgiern auf einen Modus einigt. Einen Termin gibt es noch nicht.

Trudeau nicht in Straßburg

Nach STANDARD-Informationen könnte das Anfang Dezember sein. Die kanadische Seite und Trudeau hätten damit kein Problem, weil sie den Vertrag ihrerseits für abgeschlossen halten, aber "die innereuropäischen Probleme" berücksichtigen wollen. Das könnte bedeuten, dass die für Anfang Jänner 2017 angepeilte vorläufige Anwendung des reinen Handelsteils von Ceta uneingeschränkt stattfindet, so wie das der Zeitplan bisher vorsah. Was nun aber ausfällt, ist ein Auftritt des kanadischen Premierministers Trudeau im Plenum des EU-Parlaments am Mittwoch in Straßburg auf Einladung von Präsident Martin Schulz.

Mit Kritik auf die Belgier reagierte Wirtschaftsminister und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner. Es sei "fast eine absurde Situation", dass regionale Parlamente die gesamte EU aufhalten könnten, erklärte er in einer Stellungnahme auf seiner Facebookseite. Er plädiere dafür, "die Regularien" neu aufzustellen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr möglich sei. Ansonsten verliere die EU "an Reputation". Was genau damit gemeint ist, blieb vorerst offen.

Rücktrittsforderung

Othmar Karas, ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, forderte sogar den Rücktritt von Premier Michel. "Jetzt ist Schluss mit lustig." Karas: "Wenn die Gerüchte stimmen, dass Belgien das Handelsabkommen mit Kanada nicht unterschreibt und weiterhin die EU in Geiselhaft nimmt, sollte Charles Michel umgehend zurücktreten. Er ist in seiner europäischen Mitverantwortung gescheitert", so Karas in Straßburg.

Der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, zollte der Wallonie hingegen "Respekt". Er sieht in einer möglichen Ceta-Ablehnung "einen Sieg der Demokratie und der Bürger gegen die Allmacht von Konzernen, Multis sowie der 'EU-Lobby'". (Thomas Mayer aus Brüssel, 25.10.2016)