Yesss bringt Tarif "Complete LTE L sorgenlos +"

Für 4 Euro mehr kann man das Datenvolumen bei Bedarf um 2 GB erhöhen

Die A1-Billigschiene Yesss hat am Montag ein neues Angebot vorgestellt. Der Tarif "Complete LTE L sorgenlos +" bietet 3 GB Daten (Download bis zu 50 Mbit/Sekunde,) sowie 1000 SMS/Spracheinheiten für 9,99 Euro pro Monat. Für 4 Euro mehr kann man das Datenvolumen bei Bedarf, also bei Überschreitung der inkludierten Freimenge, um 2 GB erhöhen. Das davon nicht verbrauchte Datenvolumen kann in das Folgemonat mitgenommen werden.

Starterpaket mit 1 GB Datenvolumen

Ergänzend bietet Yesss nun ein Starterpaket mit 1 GB/1000 Sprachminuten um 1.99 Euro an. (red, 24.10. 2016=