Der Branchenanteil ist aber (noch) gering

Berlin – Der Verkauf von Schallplatten ist in Deutschland heuer bereits um 50 Prozent gewachsen. In den ersten neun Monaten wurden so viele LPs verkauft wie im gesamten Jahr 2015, hieß es am Montag in Baden-Baden. Insgesamt gingen zwischen Jänner und September 2,1 Millionen Vinyl-Alben über die Ladentische. Der Branchenanteil ist mit 4,3 Prozent aber immer noch ein kleiner. (APA, 24.10.2016)