Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US erhöht Prognosen erneut

Unerwartet starkes Quartalswachstum bei Mobilfunkverträgen

Der Kundenzuwachs bei der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US hält an und stimmt die Mobilfunksparte des Unternehmens erneut optimistischer. Wegen eines Sonderertrags bei Mobilfunklizenzen verdiente T-Mobile US auch unter dem Strich deutlich mehr als ein Jahr zuvor, wie die Firma am Montag mitteilte.

Mehr Kunden

Nach einem weiteren unerwartet starken Wachstum bei den Mobilfunkverträgen eigener Marken im dritten Quartal rechnet Manager John Legere nun mit 3,7 bis 3,9 Mio. mehr Kunden im Gesamtjahr. Zuvor hatte das Unternehmen zwischen 3,4 und 3,8 Millionen angepeilt.

Weil der Sonderertrag auch ins laufende Ergebnis einfloss, setzte das Unternehmen seine Jahresziele auch hier höher. Nun sollen es zwischen 10,2 und 10,4 Mrd. US-Dollar (bis zu 9,6 Mrd. Euro) beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werden.

Mehr Umsatz und Gewinn

Im dritten Quartal machte T-Mobile US 9,25 Mrd. Dollar Umsatz, knapp 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg von 138 auf 366 Mio. Dollar. Allein 122 Mio. davon resultierten aus dem Sondereffekt bei Funklizenzen. Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte um mehr als ein Drittel auf 2,63 Mrd. Dollar. (APA, 24.10.2016)