Täter war hell geschminkt

Wels – Ein Unbekannter hat am frühen Montagnachmittag eine Bank in Wels überfallen. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. Details zu dem Raub waren vorerst nicht bekannt. Auffällig: Der Mann war hell geschminkt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke und eine Haube, berichtete die oberösterreichische Polizei. Hinweise werden an die nächste Polizeidienststelle erbeten. (APA, 24.10.2016)