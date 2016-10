WM-Qualimatch gegen Irland in Wien ausverkauft

Fuchs wird beim Test gegen die Slowakei am 15.11. verabschiedet

Wien – Das WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 12. November im Wiener Happel-Stadion ist praktisch ausverkauft. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag bekanntgab, ist nur noch eine geringe Menge an Bahnreisepaketen erhältlich.

Außerdem teilte der ÖFB mit, dass der im Sommer aus dem Nationalteam zurückgetretene Langzeitkapitän Christian Fuchs anlässlich des Testländerspiels gegen die Slowakei am 15. November in Wien offiziell verabschiedet wird. (APA, 24.10.2016)