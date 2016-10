Zeitumstellung: Sich jetzt schon wappnen

Der menschliche Organismus wird vom Licht gesteuert, ein Fünftel der Menschen hat Probleme bei der Zeitumstellung –sich rechtzeitig einstellen, hilft.

Am 30. Oktober (Sonntag) wird in der Nacht die Uhr wieder um eine Stunde zurückgestellt. Laut der Wiener Endokrinologin Heidemarie Abrahamian sind dann viele Menschen von damit verbundenen Umstellungsproblemen betroffen. Die Ursache liegt in den Hormonen.

"Bei vielen Menschen löst die Umstellung des Schlaf-Wach-Rhythmus körperliche oder psychische Beschwerden aus", wurde Abrahamian, Fachärztin für Innere Medizin, Intensivmedizin, Nephrologie, Endokrinologie & Stoffwechselerkrankungen in Wien.

Es kann mehrere Tage dauern, bis sich der Körper an den neuen Schlaf-Wach-Rhythmus anpasst, im Extremfall sogar mehrere Wochen. Die Anpassungsphase ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. "Auch eine scheinbar kleine Schwankung von 60 Minuten kann zu Reaktionen wie Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Probleme, Verdauungsstörungen und natürlich Ein- und Durchschlafstörungen führen", sagte die Ärztin. "Ungefähr ein Fünftel der Menschen ist von solchen Beschwerden unmittelbar betroffen. Aber auch für alle anderen ist eine Verschiebung des Schlafrhythmus nicht gesundheitsfördernd."

Tipps für die Umstellung

Die sogenannte innere Uhr wird vor allem über Lichtreize und Hormone aktiviert. Dabei spielen die Hormone Cortisol und das "Schlafhormon" Melatonin eine wichtige Rolle. Diese Hormone sind in ihrer Wirkung einander entgegengesetzt. Bedingt durch längere Dunkelphasen im Winter produziert der Körper vermehrt Melatonin.

Für den mit der Zeitumstellung verbundenen Mini-Jetlag gibt es einige Tipps: