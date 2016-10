Deutsche Regierung will Aixtron-Übernahme-Prüfung nicht kommentieren

Wirtschaftsministerium: Keine Angaben während des laufenden Verfahrens möglich

Die deutsche Regierung hat die Rücknahme ihrer Zustimmung zur Übernahme des Technologiekonzerns Aixtron betätigt, will sich zu den Gründen aber nicht äußern. Während des laufenden Verfahrens könne man keine Angaben zu der neuen Prüfung der Übernahme nach dem Außenwirtschaftsgesetz machen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Montag in Berlin.

Prüfungsdauer offen

Offen ließ sie auch, wie lange die neue Prüfung dauern werde. Das Ministerium hatte zunächst die geplante Übernahme durch den chinesischen Investor Fujian Grand Chip Investment (FGC) genehmigt. Nach dem Widerruf brachen die Aixtron-Aktien um über acht Prozent ein.

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) reist nächste Woche nach China. Ob der Fall Aixtron angesprochen wird, ließ das Ministerium offen. Es verwies aber darauf, dass Gabriel mehrfach darauf hingewiesen habe, dass man überlegen müsse, wie man mit Investoren aus Ländern umgehe, die ihrerseits Übernahmen in ihren Ländern blockierten. (Reuters/APA, 24.10.2016)