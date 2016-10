Golden Drum Festival: Grand Prix für Demner, Merlicek & Bergmann mit BMW

Agentur holte zusätzlich zweimal Gold, dreimal Silber – Silber auch für Serviceplan mit Ötzal Tourismus

Laibach – Beim Golden Drum Festival in Laibach wurden dieses Jahr 1047 Kampagnen aus 26 Ländern eingereicht und bewertet, erfolgreichste heimische Agentur ist Demner, Merlicek & Bergmann.

Die Agentur holte mit BMW einen Grand Prix in der Kategorie "Out of home", Gold in den Kategorien "Media" und "Innovation" und Silber bei Radio und Digital. Außerdem wurde Demner, Merlicek & Bergmann mit Silber für XXXLutz ausgezeichnet.

Versilbert wurde auch die in Cannes erfolgreiche Serviceplan-Kampagne "Save Me" für Ötztal-Tourismus. Links finden Sie die Gewinner als Download. (red, 24.10.2016)