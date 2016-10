ÖVP: Zangerl wirft Mitterlehner "undemokratisches" Verhalten vor

Tiroler AK-Präsident will aber nicht Rücktritt fordern – Auch Kaske kritisiert Forderungen des Vizekanzlers

Wien – Der Tiroler Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl hat seine Kritik an Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wegen dessen Wirtschaftsrede vom vergangenen Freitag weiter verschärft und seinem ÖVP-Parteifreund undemokratisches Verhalten vorgeworfen. Wenn Mitterlehner Inhalte "rechts von den Neos" vertrete und die Arbeitnehmer "links liegen" lasse, dann sei das "undemokratisch", sagte Zangerl am Montag.

Der schwarze Tiroler AK-Präsident verwies bei einer Pressekonferenz in Wien darauf, dass die Arbeitnehmer die Mehrheit stellen und meinte, dass man schon bald die Mehrheit vor der Minderheit schützen müsse. Die Arbeitnehmer müssten in die Diskussion einbezogen werden. Man wolle am Tisch sitzen und mitreden, sagte Zangerl.

Einen Rücktritt Mitterlehners wollte Zangerl aber nicht fordern: "Er soll bleiben." Der Tiroler AK-Präsident hielte es für falsch, wenn man geht, wenn es Probleme gibt.

Kaske befürchtet Auseinanderdriften der Gesellschaft

Auch der rote Präsident der Bundesarbeitskammer, Rudolf Kaske, kritisierte die Forderungen Mitterlehners. Wenn man einseitige gesellschaftspolitische Modelle propagiere, dann führe das zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft.

Kaske betonte, dass er mit einigen Punkten des Vizekanzlers nicht einverstanden sei und nannte als Beispiel die Forderung nach einer Flexibilisierung der Arbeitszeit. Der AK-Präsident sieht dafür "keine Notwendigkeit" und verwies darauf, dass es schon jetzt verschiedene Möglichkeiten für eine flexible Anwendung gebe. Im Übrigen betonte er, dass die Arbeiterkammer die höchste Zustimmung ihrer Mitglieder unter den Sozialpartnern genieße. (APA, 24.10.2016)