Wien: Schönbrunner Tiere fressen Kürbisse

Wien – Im Tiergarten Schönbrunn erwartet die Tiere zu Halloween wieder eine Überraschung. Am 31. Oktober werden geschnitzte und gefüllte Kürbisse serviert. "Was für die Tiere eine Beschäftigung ist, ist für die Besucher ein schaurig-schöner Spaß", sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter in einer Aussendung am Montag.

Riesenschildkröten, Ameisenbären, Tiger, Elefanten, Zwergotter, Nasenbären und die Bewohner des Affenhauses bekommen im Rahmen von kommentierten Fütterungen geschnitzte Kürbisse zum Fressen und Spielen. Riesenschildkröte Menschik feiert mit über 100 Jahren zum ersten Mal Halloween. Mit süßer Banane gefüllt, schmeckt der Kürbis gleich noch besser. Deutlich wilder wird es bei den Roten Varis im Affenhaus zugehen, für sie wird der Kürbis mit Leckereien gefüllt und mit Honig beschmiert.

Gefülltes Gemüse

Für Krake Jakob wird der Kürbis mit Garnelen und Fisch angereichert. Jakob kann die Leckereien geschickt mit seinen acht Armen durch die geschnitzten Augen- und Mundöffnungen herausfischen. Für die Arktischen Wolfsbrüder Dag und Ide sind die Kürbisse eine Beschäftigung. "Fressen wollen die beiden Wölfe den Kürbis auf keinen Fall. Gemüse steht nicht auf ihrem Speiseplan. Das Hühnchen, das die Pfleger darin versteckt haben, allerdings schon", sagte Schratter. (APA, 24.10.2016)