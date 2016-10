EZB bestreitet Sonderbehandlung für Deutsche Bank

Chef-Aufseherin Nouy: Haben bestehende Regeln in vollem Umfang angewendet

Mailand/Frankfurt – Die Deutsche Bank hat laut den Bankenwächtern der Europäischen Zentralbank (EZB) beim jüngsten branchenweiten Stresstest keine Sonderbehandlung erhalten. Das Geldhaus sei nicht anders behandelt worden als die anderen, sagte die oberste Bankenaufseherin der EZB, Daniele Nouy, am Montag auf einer Veranstaltung in Mailand. "Wir haben die bestehenden Regeln in vollem Umfang angewendet."

Die "Financial Times" hatte diesen Monat berichtet, mit dem Institut sei beim jüngsten Stresstest besonders umgegangen worden.

"Meine Leute sind paranoid, was Regeln betrifft, und auch ich bin dies. Man kann nur streng sein, wenn man fair ist", sagte Nouy. Die Deutsche Bank steckt momentan mitten in einer umfangreichen Sanierung. Aktuell versucht das Institut, eine Forderung des US-Justizministeriums über umgerechnet 12,5 Mrd. Euro wegen des Verkaufs fauler Hypothekenpapiere herunterzuhandeln. (APA, 24.10.2016)