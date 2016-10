ÖWD schluckt Reinigungsunternehmen "Einfach Anders"

70 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Salzburg/Wien – Der heimische Sicherheits- und Gebäudereinigungsdienstleister ÖWD security & services hat das auf Gebäudereinigung spezialisierte Wiener Unternehmen "Einfach Anders GmbH" übernommen. Die Firma mit 1,5 Millionen Euro Umsatzvolumen wird in die ÖWD cleaning services eingegliedert, wie das Familienunternehmen mit Sitz in Salzburg am Montag in einer Aussendung informierte.

Die rund 70 Arbeitsplätze von "Einfach Anders" würden erhalten bleiben, hieß es. Der Markt für hochwertige Objektreinigung wachse, das Umsatzvolumen der bisher zur Janus Gruppe gehörigen Firma teile sich auf Kunden in den Schwerpunktregionen Oberösterreich und Salzburg auf, erläuterte ÖWD-Geschäftsführer Albert Hollweger.

ÖWD ist neben dem Bereich Sicherheit einer der größten österreichischen Anbieter von Facility-Services und betreut ein Kundenportfolio aus Privatkunden, Industrie, öffentlichen Institutionen und Gewerbe. Österreichweit beschäftigt ÖWD rund 2.800 Mitarbeiter und erzielt eigenen Angaben zufolge einen Jahresumsatz von über 77 Mio. Euro. ÖWD cleaning services erwirtschaftete im Vorjahr mit rund 480 Mitarbeitern österreichweit einen Umsatz von 10,4 Mio. Euro. (APA, 24.10.2016)