Swarovski plant Eröffnung von 20 neuen Shops in Italien

Tiroler Konzern setzt verstärkt auf Uhren

Rom/Wattens – Uhren, Schmuck und Mode: Mit dieser Kombination ist Italien zum zweitstärksten Auslandsmarkt für Swarovski aufgerückt. Das Tiroler Unternehmen will in Österreichs südlichem Nachbarland weiter kräftig expandieren und plant 20 neue Shoperöffnungen in den nächsten zwölf Monaten.

In Norditalien, in den Regionen Marke und Toskana, sowie im süditalienischen Apulien sollen die neuen Boutiquen eröffnet werden, berichtete der Chef von Swarovski Italia, Michele Molon, laut der römischen Tageszeitung "La Repubblica" am Montag. Damit soll die Zahl der Monomarken-Shops in Italien auf 250 steigen. Zuletzt hat der Konzern aus Wattens drei Boutiquen in Mailand eröffnet. Darüber hinaus gibt es 1.000 Shops, in denen Swarovskis Produkte angeboten werden.

Plus 80 Prozent bei Uhren

Um in Italien zu wachsen, will Swarovski Italia vor allem auf die Uhrenproduktion setzen, die circa zehn Prozent des Umsatzes ausmacht. Dabei wird auch auf Produkte im niedrigeren Preissegment gesetzt. Im Uhrensegment hat Swarovski in Italien in den ersten fünf Monaten 2016 ein Plus von 80 Prozent gemeldet. Demnächst bringt Swarovski eine Cover für den neuen iPhone7 mit Kristallen auf den Markt.

Italien bestätigt sich als zweitstärkster Markt hinter den USA, was das Volumen der verkauften Produkte betrifft. Umsatzmäßig liegt Italien auf Platz vier hinter USA, China und Frankreich. 2015 hat Swarovski in Italien einen Umsatz von 240 Mio. Euro gemeldet. Das sind 8 Prozent mehr als 2014. Weltweit zählt Swarovski 2.680 Stores. Der Konzern meldete 2015 einen Umsatz von 2,6 Mrd. Euro und beschäftigt 26.000 Mitarbeiter.

Inzwischen misst sich Swarovski auch mit "Kristallstoffen". Der Tiroler Konzern hat eine Partnerschaft mit dem italienischen Textilunternehmen Cariaggi abgeschlossen. Der Spezialist in der Kaschmirproduktion Cariaggi hat das Garn "Chrysalis" entworfen, in das winzige Swarovski-Kristalle eingewoben werden. Aus wertvoller Seide und Kaschmir wird "Kristallgarn" hergestellt, ein innovatives Produkt der Firma Cariaggi, die im vergangenen Jahr 102,7 Mio. Euro Umsatz gemacht hat. Dank der Partnerschaft mit Cariaggi will Swarovski die Zahl seiner Partnerschaften mit Modeunternehmen ausdehnen. (APA, 24.10.2016)