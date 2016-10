Rapid-Kapitän Stefan Schwab mehrere Monate out

Der 26-Jährige zog sich im Derby einen Knöchelbruch zu und wurde noch in der Nacht operiert

Wien – Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Rapid-Kapitän Stefan Schwab erlitt bei der 0:2-Niederlage im Wiener Derby gegen die Austria im Allianz Stadion am Sonntag einen Bruch des Außenknöchels im linken Fuß. Der 26-Jährige wurde noch in der Nacht nach dem sechsten sieglosen Pflichtspiel der Hütteldorfer in Folge von Clubarzt Benno Zifko operiert und muss mehrere Monate pausieren.

Der Ausfall ist ein schwerer Schlag für die Elf von Coach Mike Büskens. Der anstelle des verletzten Steffen Hofmann als Kapitän fungierende Schwab bestritt alle 21 Pflichtspiele in dieser Saison und glänzte dabei auch als Torschütze (7) und Assistgeber (6).

Noch offen ist die Schwere der Bänderverletzung von Außenverteidiger Stephan Auer. Noch am (heutigen) Montag sollte eine Magnetresonanz-Untersuchung Aufschluss darüber geben. (APA, 24.102016)