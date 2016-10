Unternehmen haben Auftritte in Sozialen Netzwerken ausgebaut

Insgesamt haben 46 Prozent der Betriebe Nutzerprofil auf Facebook & Co – Steigerung um 11 Prozentpunkte seit 2013

46 Prozent aller Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern haben ein Nutzerprofil in sozialen Netzwerken. Zudem bezieht jedes sechste Unternehmen kostenpflichtige Cloud Services. Das teilte die Statistik Austria auf Basis ihrer neuesten Erhebung zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Firmen am Montag mit.

Bei Betrieben aller Größen ist der Anteil der Nutzung von sozialen Netzwerken seit 2013 angestiegen – insgesamt von 35 auf 46 Prozent. Bei kleinen Firmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben, stieg der Anteil von 35 auf 46 Prozent. Bei mittelgroßen Betrieben mit 50 bis 249 Mitarbeitern war es seit 2013 eine Zunahme von 39 auf 53 Prozent und bei großen Unternehmen gab es ein Plus von 52 auf 66 Prozent.

"Beherbergung und Gastronomie"

Besonders auf einen Auftritt auf Facebook & Co erpicht sind Unternehmen des Zweigs "Beherbergung und Gastronomie". Mit 73 Prozent nutzen knapp drei Viertel der Branchenfirmen soziale Netzwerke. Dahinter folgt der Wirtschaftszweig "Information und Kommunikation" mit 65 Prozent.

Summa summarum haben auch 23,8 Prozent aller Mitarbeiter ein Smartphone von der Firma, mit dem man ins Internet kann. (APA, 24.10. 2016)