Umfrage: Deutschland beflügelt Wirtschaft im Euro-Raum

Einkaufsmanagerindex erreicht höchsten Stand seit Dezember des Vorjahres

Berlin – Deutschland schiebt die Konjunktur in der Euro-Zone an. Die Geschäfte der Firmen in der Industrie und bei den Dienstleistern legten im Oktober deutlich zu, wie am Montag aus einer Markit-Umfrage unter rund 4000 Betrieben hervorgeht.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft im Euro-Raum kletterte stärker als erwartet um 1,1 auf 53,7 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember. Das Barometer signalisiert ab Werten über 50 Zählern Wachstum. Vor allem die Belebung in Deutschland habe für Impulse gesorgt.

Die Firmen profitierten von mehr Aufträgen und stellten per Saldo mehr Mitarbeiter ein als zuletzt. "Die Eurozone sendet zu Beginn des vierten Quartals 2016 ein neues Lebenszeichen", sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Daten legten zudem nahe, "dass sich Wachstum und Beschäftigungsaufbau gegen Ende des Jahres weiter beschleunigen dürften". (Reuters, 24.10.2016)