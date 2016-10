CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeldt für Kanzlerkandidatur Merkels

"Sind dabei, die wenigen verbliebenen inhaltlichen Differenzen zu klären"

Berlin – Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel bekommt immer mehr öffentliche Unterstützung aus den Reihen der CSU für eine erneute Kanzlerkandidatur in Deutschland – trotz des Streits mit der Schwesterpartei um die Flüchtlingspolitik.

"Wenn Angela Merkel bereit ist, erneut als Bundeskanzlerin zu kandidieren, hat sie meine volle Unterstützung", sagte die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Gerda Hasselfeldt, der "Mitteldeutschen Zeitung" (Montag-Ausgabe). "Wir sind dabei, die wenigen verbliebenen inhaltlichen Differenzen zu klären, und sollten unsere Kräfte auf den politischen Gegner konzentrieren. CDU und CSU sind nur gemeinsam erfolgreich in Deutschland."

"Angela Merkel ist unsere Kandidatin"

Ähnlich äußerte sich der ehemalige CSU-Vorsitzende Erwin Huber. "Frau Merkel sollte Kanzlerkandidatin werden", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). "Denn sie ist weltweit anerkannt, die beste Anführerin des Mitte-Lagers in Deutschland und damit die einzige, die einen Erfolg bei der Bundestagswahl garantieren kann. Wir als CSU sollten uns auch im eigenen Interesse hinter die Kanzlerin stellen."

Am Wochenende hatte sich bereits CSU-Vize Manfred Weber in der Frage der Unions-Kanzlerkandidatur für die CDU-Chefin ausgesprochen. "Angela Merkel ist unsere Kandidatin. Daran kann es keinen Zweifel geben", sagte er dem Hamburger Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Zugleich hatte der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer ein Einlenken im monatelangen Streit mit der CDU über eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr signalisiert. "Wir sind uns in den letzten Wochen in vielen Punkten näher gekommen", sagte der bayerische Ministerpräsident dem Magazin. "Wenn es in einem weiter Differenzen gibt, dann können wir das aushalten."

Offiziell hat sich die CSU noch nicht festgelegt, ob sie eine neuerliche Kandidatur Merkels unterstützen will. (APA, 24.10.2016)