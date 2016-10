Japanische Exporte gingen weniger stark zurück als erwartet

Minus von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Tokio – Die Ausfuhren Japans sind im September den zwölften Monat in Folge zurückgegangen. Mit 6,9 Prozent lag das Minus im Vergleich zum Vorjahr jedoch nicht so hoch wie erwartet, wie aus am Montag vom Finanzministerium vorgelegten Daten hervorging. Volkswirte hatten mit einem Rückgang von 10,4 Prozent gerechnet. Im August betrug das Minus 9,6 Prozent.

Rückgang bei Einfuhren

Die Ausfuhren nach China, dem größten Handelspartner Japans, sanken im September um 10,6 Prozent. Die Exporte in die USA gingen um 8,7 Prozent zurück. Um 0,7 höher lagen die Ausfuhren in die Europäische Union.

Die Einfuhren nach Japan gingen im September um 16,3 Prozent zurück. (APA, 24.10.2016)