Katars langjähriger Emir Khalifa verstorben

Doha – 21 Jahre nach seinem Machtverlust an den eigenen Sohn ist Katars langjähriger Emir Khalifa bin Hamad Al Thani gestorben. Das gab das Königshaus des Golfstaats bekannt. Demnach war Khalifa am Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben. Der amtierende Staatschef und Enkel des Verstorbenen, Scheich Tamim, ordnete eine dreitägige Staatstrauer an, wie die amtliche Agentur QNA berichtete.

Khalifa war 1995 durch einen unblutigen Putsch seines Sohnes Hamad von der Macht verdrängt worden. Zuvor hatte er das erdgasreiche Emirat 23 Jahre lang regiert und die Modernisierung des Landes vorangetrieben. Hamad übertrug die Macht 2013 friedlich an seinen Sohn Tamim. (APA, 24.10.2016)