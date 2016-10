Hamilton feiert in den USA 50. Grand-Prix-Sieg

Engländer im Mercedes setzt sich in Austin durch – Auch am Podest: der WM-Führende Nico Rosberg und Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo

Austin – Lewis Hamilton hat den Formel-1-Grand-Prix in den USA gewonnen. Von der Pole Position aus fuhr der Brite auf dem Circuit of the Americas bei Austin ungefährdet den 50. Sieg in seiner Karriere heraus. Dem WM-Führenden Nico Rosberg fehlten im zweiten Mercedes 4,5 Sekunden auf seinen Dauerrivalen. Dritter wurde der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull.

Nach dem 18. von 21 WM-Läufen in dieser Saison hält Rosberg nun bei 331 Punkten, bei Hamilton sind es 305 – der Vorsprung des Deutschen reduzierte sich damit von 33 auf 26 Punkte. Der nächste Grand Prix findet bereits am Sonntag in einer Woche in Mexiko-Stadt statt. (APA, 23.10.2016)

Das Ranking der 16 Formel-1-Piloten mit den meisten Grand-Prix-Siegen nach dem Großen Preis der USA in Austin:

1. Michael Schumacher (GER) 91 GP-Siege

2. Alain Prost (FRA) 51

3. Lewis Hamilton (GBR) 50 *

4. Sebastian Vettel (GER) 42 *

5. Ayrton Senna (BRA) 41

6. Fernando Alonso (ESP) 32 *

7. Nigel Mansell (GBR) 31

8. Jackie Stewart (GBR) 27

9. Niki Lauda (AUT) 25

9. Jim Clark (GBR)) 25

11. Juan Manuel Fangio (ARG) 24

12. Nelson Piquet (BRA) 23

12. Nico Rosberg (GER) 23 *

14. Damon Hill (GBR) 22

15. Mika Häkkinen (FIN) 20

15. Kimi Räikkönen (FIN) 20 *

* = noch aktiv