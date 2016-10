Keita schießt Leipzig zum nächsten Sieg

3:1 gegen Bremen – Aufsteigerrekord von Kaiserslautern gebrochen

Leipzig – Der frühere Salzburg-Spielmacher Naby Keita hat Aufsteiger RB Leipzig zum nächsten Sieg in der deutschen Bundesliga geschossen. Keita traf am Sonntag beim 3:1-Heimerfolg des Red-Bull-Clubs gegen Werder Bremen doppelt (42., 74.), Davie Selke (94.) legte in der Nachspielzeit nach. Für die Gäste gelang Serge Gnabry (76.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Die Leipziger (Stefan Ilsanker ab 84.) von Trainer Ralph Hasenhüttl blieben damit auch nach der achten Runde ungeschlagen und brachen damit den Aufsteiger-Rekord von Kaiserslautern aus dem Jahr 1997/98. Durch den fünften Saisonerfolg liegt Leipzig zwei Punkte hinter Rekordmeister Bayern München auf Platz zwei. Bremen (Tabellen-14.) kassierte mit Zlatko Junuzovic (spielte durch) und Florian Grillitsch (bis 78.) indes die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Alexander Nouri.