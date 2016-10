Vier Verletzte durch Chlorgasaustritt in Wiener Neustadt

Auch Katze unter Atemschutz gerettet. Undichte Spüle hatte auf Haushaltchemikalien getropft

Wiener Neustadt – Ein Chlorgasaustritt in einer Wohnung in Wiener Neustadt hat am Sonntag vier Verletzte gefordert. Die Frau, ein weiterer Erwachsener und zwei Kinder, hatten teilweise ausgeprägte Vergiftungserscheinungen, berichtete die Feuerwehr, die auch eine Katze unter Atemschutz aus den Räumen rettete. Aus Sicherheitsgründen wurde das gesamte Mehrfamilienhaus am Flugfeld evakuiert.

Gegen 12.30 Uhr hatte die Frau die Feuerwehr informiert, dass unter ihrer Spüle weißer Rauch aufstieg. Sie beschrieb die Dämpfe als übel riechend und in den Augen brennend.

Sofort begaben sich Mannschaften zum Einsatzort und erkannten, dass es sich um Chlorgas handelte. Sie brachten sofort alle vier Personen aus der Wohnung und übergaben sie dem Rettungsdienst. Insgesamt 14 Bewohner wurden ins Freie geleitet.

Ursache: Tropfende Spüle und Haushaltschemikalien

Nachdem keine Menschen mehr in Gefahr waren, mussten die giftigen Stoffe neutralisiert werden. Es stellte sich heraus, dass ein tropfender Abfluss in Verbindung mit unter der Spüle gelagerten Haushaltschemikalien zu dem Giftstoffaustritt führte. Die Stoffe wurden entfernt und die Reaktion somit unterbunden. In weiterer Folge wurden die entsprechenden Rohrleitungen durchgespült und das Gebäude belüftet.

Im Gefahrenbereich mussten die Feuerwehrleute mit Chemieschutzanzügen arbeiten. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Gefahr für die Nachbarschaft bestand laut Feuerwehr zu keiner Zeit. (APA, 23.10.2016)