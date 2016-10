Sechste Urlaubswoche wäre für ÖVP "zu hoher Kaufpreis"

Aber Annäherung der Koalitionsparteien bei Investitionsanreizen – Änderungen für Betriebsräte

Wien – Die von der Regierung geplante Herbstoffensive gestaltet sich weiter zäh. Am Dienstag soll ein Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspaket im Ministerrat beschlossen werden. Der sehnlichste Wunsch der Unternehmer, nämlich die Anhebung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden, wird sich aber wohl auch dieses Mal nicht realisieren. Davon ging man zumindest am Wochenende in Koalitionskreisen aus. Der Grund: Die SPÖ fordert im Gegenzug noch immer einen leichteren Zugang zur sechsten Urlaubswoche (derzeit nur, wenn man 25 Jahre im gleichen Betrieb tätig war), was aber für die Schwarzen ein "zu hoher Kaufpreis" wäre, wie es heißt.