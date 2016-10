TV- und Radiotipps für Montag, 24. Oktober

Alexander Van der Bellen spricht auf ATV "Klartext", danach geht der Privatsender auf Streife mit der "Bereitschaftspolizei", Puls 4 diskutiert das Burkaverbot und zuguterletzt kommt Helge Schneider

19.45 INTERVIEW

Klartext: Alexander Van der Bellen Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen ist zu Gast bei Martin Thür. Zu sehen auch ab 20.15 Uhr auf atv.at und um 23.25 auf ATV. Bis 20.15, ATV 2

20.15 SPURENSUCHE

Die Maya-Route (1-3) Die Nachkommen der Maya gehören zu den wenigen noch lebenden Urvölkern Amerikas: Acht Millionen Maya verteilen sich auf fünf Länder. Die Reise auf ihren Spuren führt von Mexiko nach Belize. Bis 22.30, 3sat

20.15 REPORTAGE

Bereitschaftspolizei ATV begleitet in vier Folgen die Wiener Spezialeinheit der Bereitschaftspolizei. Bis 21.20, ATV

foto: atv

20.15 THRILLER

Ein Mann unter Verdacht (D 2016, Thomas Stuber) Kurz nach ihrem Geburtstag verschwindet Thomas Altmanns (Mark Waschke) Frau Anja (Deborah Kaufmann). Schnell steht er unter Mordverdacht. Auch seine Anwältin Lavinia Bertok (Petra Schmidt-Schaller) kann seine Verhaftung nicht verhindern. Während des Prozesses gerät auch sie ins Zwielicht. Bis 21.45, ZDF

20.15 THEMENABEND

Unser Fernsehen: Meilensteine der Rundfunkgeschichte Der ORF feiert sich selbst. Im Rückblick auf die vergangenen Epochen zeigt Regisseur Ronald Vaughan, wie rasant sich das Fernsehen verändert hat. Um 21.05 Uhr folgt eine Doku zu ORF 3. Der Sender feiert seinen fünften Geburtstag. Weiter geht es um 21.55 Uhr mit Elizabeth Toni Spira – Ich bin nicht wichtig. Den Abschluss bildet um 22.45 Uhr das Porträt Der Teddy – Geschichten einer Fernsehlegende über Teddy Podgorski. Bis 23.35, ORF 3

20.15 JOHN LE CARRÉ

Dame, König, As, Spion (FR/D 2011, Tomas Alfredson) Großbritannien in den 1970er-Jahren: Mitten im Kalten Krieg wird der pensionierte Top-Spion George Smiley (Gary Oldman) reaktiviert, um die finsteren Machenschaften eines "Maulwurfs" aufzudecken. Der sowjetische KGB hat ihn in den höchsten Reihen des britischen Geheimdienstes platziert. Verdächtige gibt es gleich mehrere. Hervorragende Verfilmung eines John-le-Carré-Romans, gespickt mit Stars: u. a. Colin Firth, Tom Hardy und Benedict Cumberbatch. Um 22.15 folgt mit Der Spion, der aus der Kälte kam gleich das nächste John-le-Carré-Highlight aus dem Jahr 1965. Bis 0.05, Arte

studiocanal germany

22.25 REPORTAGE

Die Reportage: Auktionsfieber Wenn das Auktionsfieber grassiert, sind die Schnäppchenjäger nicht weit. Bis 23.25, ATV

22.35 TALK

Pro und Contra: Brauchen wir ein Burkaverbot? Gäste bei Corinna Milborn sind u. a. Nora Illi (Niqab-Trägerin, Departement für Frauenangelegenheiten) und Zoe Jenny (Bestsellerautorin und Burka-Gegnerin). Bis 23.40, Puls 4

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen bei Clarissa Stadler: 1) Strittige Dachausbauten in der Innenstadt: Wie wirksam ist Denkmalschutz? 2) "A bissel was geht immer": Schau in München und Biografie über Kultregisseur Helmut Dietl. 3) Christoph Ransmayrs Cox als "Roman des Jahres". Bis 0.10, ORF 2

0.05 DOKUMENTARFILM

Heart of a Dog Filmischer Essay über Liebe, Tod und Sprache der US-amerikanischen Musikerin und Performancekünstlerin Laurie Anderson. Mit melodischer Stimme erzählt sie vom Tod ihrer Mutter, ihres Mannes Lou Reed sowie ihres Hundes Lolabelle. Bis 1.25, Arte

0.30 KATZEKLO

Mülheim – Texas. Helge Schneider hier und dort Er ist Jazzmusiker, Improvisationsgenie, Regisseur, Schauspieler und vieles mehr: Helge Schneider, ein Unikat. 1.55, ZDF