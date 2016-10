"The Walking Dead"-Leak: Nur die Harten kommen durch

Oder auch nicht. Vor dem Start der neuen Folgen der Zombieserie herrscht helle Aufregung und verunsichert ein Leak. Trotzdem enthält diese Vorschau keine Spoiler, nur die Möglichkeit

Los Angeles – Was wäre ein Staffelstart ohne Ankündigung eines Lecks, aus dem zu lesen ist, wie es weitergeht? Richtig: denkunmöglich. Also ist es auch dieses Mal wieder durchgesickert, wie es weiter geht. Im Netz kursieren detailierte Abhandlungen über die siebente Staffel von "The Walking Dead". Wir erinnern uns: Staffel sechs endete mit einem fast gnadenlosen Cliffhanger. Der Hunger nach Fortsetzung ist entsprechend groß.

Wer sich nicht zurückhalten kann und unbedingt wissen muss, wie es weitergeht: Hier oder hier werden die kommenden Ereignisse detailliert angeführt.

Am Sonntag beginnt im US-Fernsehen die heiß ersehnte, siebente Staffel. Ab 24. zeigt sie Fox im Angebot von Sky wöchentlich ab 21 Uhr. (red, 23.10.2016)