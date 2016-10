Kanada hofft auf Ceta-Unterzeichnung am Donnerstag

EP-Präsident Schulz: Schritte mit Wallonien zur Überwindung der Blockade vereinbart – Deutscher Wirtschaftsminister Gabriel kritisiert EU-Kommission

Brüssel – Für das von der belgischen Region Wallonien blockierte EU-Freihandelsabkommen mit Kanada gibt es nach Vermittlung des EU-Präsidenten Martin Schulz neue Hoffnung. Die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland sagte nach Gesprächen am Samstag, ihr Land halte das Ceta-Abkommen nicht für gescheitert und hoffe weiter auf eine Unterzeichnung am kommenden Donnerstag.

Einem Insider zufolge hat die Europäische Union der belgischen Regierung eine Frist bis Montagabend für die Zustimmung zu Ceta gesetzt.

Schulz sagte nach einem Treffen mit dem wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette, die offenen Punkte der wallonischen Regierung seien lösbar. Er sei sehr optimistisch, dass eine Lösung gefunden werde. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel kritisierte unterdessen die EU-Kommission als Verhandlungsführerin scharf und warf ihr vor, nicht auf Fragen und Sorgen der EU-Bürger einzugehen.

Umstrittene Schiedsgerichte

Freeland hatte am Freitag die Gespräche mit der Regierung Walloniens abgebrochen, an deren Nein zu Ceta der Vertrag zu scheitern droht. Kritiker befürchten durch Ceta Nachteile für die Wirtschaft – etwa für Bauern durch billige Fleischimporte. Umstritten sind auch die geplanten Schiedsgerichte in Streitfragen.

Die belgische Regierung ist zwar wie die anderen 27 EU-Länder für das Abkommen. Ihr sind aber die Hände gebunden, solange Wallonien seine Zustimmung versagt. Ceta kommt nur dann zustande, wenn alle EU-Staaten unterzeichnen. Das Abkommen soll laut Plan auf einem EU-Kanada-Gipfel am Donnerstag in Brüssel unterschrieben werden.

"Anlass für Optimismus"

Schulz traf Freeland und Magnette zu getrennten Gesprächen. Bei dem Treffen mit Freeland sei klargeworden, dass Kanada die Verhandlungen als abgeschlossen betrachte und sehr darauf erpicht sei, Ceta schnellstmöglich zu unterzeichnen, erklärte der SPD-Politiker via Twitter. Freeland sagte, Kanada sei zur Unterschrift bereit. "Wir haben unseren Job gemacht, jetzt ist es an der EU, ihren zu machen."

Dem stimmte Schulz ausdrücklich zu. Sein Gespräch mit Magnette, in das auch Vertreter der EU-Kommission eingebunden gewesen seien, habe seine Einschätzung bestätigt, dass es keine unüberwindbaren Hindernisse gebe. Im Gegenteil: In dem Gespräch seien schon die nächsten Schritte vereinbart worden, um die vom wallonischen Parlament verlangten Klarstellungen zu erreichen. "Diese Treffen geben mir viel Anlass für Optimismus, dass ein positiver Abschluss von Ceta so schnell wie möglich erreicht werden kann", sagte Schulz.

Gabriel kritisiert EU-Kommission

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger machte die Mitgliedstaaten für die Schwierigkeiten bei Ceta verantwortlich und warf dem deutschen Wirtschaftsminister Gabriel schädliche Alleingänge vor. Kanada zweifle an der Handlungsfähigkeit der EU, sagte Oettinger der Funke Mediengruppe. "Schuld sind die Mitgliedstaaten, die das Thema an sich ziehen wollen. Dass Minister einzelner Mitgliedstaaten zu Verhandlungen nach Kanada reisen, ist absurd." Oettinger bestätigte auf Nachfrage, dass er damit Gabriel meine, der im September in Montreal Gespräche mit Freeland geführt hatte.

Gabriel reagierte mit scharfer Kritik an der EU-Kommission. "Ceta ist ein exzellentes Abkommen, und es darf nicht an der Unfähigkeit Europas scheitern, einen regionalen Interessenausgleich zu finden", erklärte der SPD-Vorsitzende. "Es ist die Ignoranz mancher Vertreter der Europäischen Kommission gegenüber den Fragen und Sorgen in der Bevölkerung, die den Abschluss von Abkommen wie Ceta so schwierig gemacht haben und weiterhin schwierig machen." Deutschland habe mit seinen Gesprächen mit Kanada und vielen anderen EU-Mitgliedstaaten überhaupt erst dafür gesorgt, dass Ceta einigungsfähig werde. "Am wenigsten dafür getan hat die EU-Kommission selbst." (APA/Reuters, 23.10.2016)