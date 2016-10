Eva Voraberger holt sich WM-Gürtel zurück

Steirische Boxerin nach Erfolg gegen Olszewski wieder Weltmeisterin im Superfliegengewicht

Wien – Eva Voraberger ist seit Samstagabend wieder Box-Weltmeisterin. Die 26-jährige Steirerin holte sich in Wien mit einem einstimmigen Punktesieg nach zehn Runden gegen Eileen Olszewski (USA) die vakant gewesenen Titel der Verbände IBO, WIBF und GBU im Superfliegengewicht. Voraberger hatte im April einen WM-Kampf gegen Esmeralda Moreno (MEX) verloren, im Hotel Wimberger feierte sie einen klaren Erfolg.

"Sie hat es mir nicht leicht gemacht. Danke an meine Coaches Peter Pospichal und Dominik Junge, die so hart mit mir trainiert haben", erklärte die 51,9 kg leichte Voraberger, die sich für den Kampf gegen die 48-jährige Gegnerin zuletzt in Deutschland vorbereitet hatte. (APA, 23.10.2016)