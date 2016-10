Vanek-Assist bei viertem Detroit-Sieg in Serie

Grabner gewann mit Rangers in Washington

Detroit – Thomas Vanek hat am Samstag beim 3:0-Erfolg seiner Detroit Red Wings gegen die San Jose Sharks in der NHL den Assist zum dritten Treffer beigesteuert. Keeper Jimmy Howard wehrte 30 Schüsse ab und sorgte dafür, dass der vierte Sieg in Serie auch "zu null" gelang. Vanek hält nach sechs Spielen bei drei Toren und vier Assists.

Michael Grabner kam mit den New York Rangers bei den Washington Capitals und deren Superstar Alexander Owetschkin zu einem 4:2-Erfolg. Ohne den verletzten Michael Raffl siegten die Philadelphia Flyers gegen die Carolina Hurricanes mit 6:3. (APA, 23.10.2016)

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Samstag:

Detroit Red Wings (mit Vanek) – San Jose Sharks 3:0, Washington Capitals – New York Rangers (mit Grabner) 2:4, Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) – Carolina Hurricanes 6:3, Nashville Predators – Pittsburgh Penguins 5:1, Florida Panthers – Colorado Avalanche 5:2, New Jersey Devils – Minnesota Wild 2:1 n.V., Los Angeles Kings – Vancouver Canucks 4:3 n.P., Boston Bruins – Montreal Canadiens 2:4, Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning 1:4, Chicago Blackhawks – Toronto Maple Leafs 5:4 n.P., Dallas Stars – Columbus Blue Jackets 0:3, Calgary Flames – St. Louis Blues 4:6.