Innsbruck: Mann in Fluss entdeckt, verstarb im Spital

Todesursache noch unklar – Polizei ermittelt – Obduktion angeordnet

Innsbruck – Am Samstag gegen 12.50 Uhr hat ein Passant laut Polizei am nördlichen Sillufer in Innsbruck einen Mann mit dem Oberkörper und dem Gesicht nach unten in der Sill liegend gefunden. Der Zeuge verständigte die Rettung und startete die Reanimation. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der in Innsbruck wohnhafte Österreicher (51) in die Klinik Innsbruck gebracht, wo er gegen 14.20 Uhr starb.

Unfallhergang und Todesursache sind laut Landespolizeidirektion Tirol noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. (APA, 23.10.2016)