Toter und Verletzte bei Gefängnis-Meuterei in Haiti

Zahlreiche Gefangene aus Haftanstalt nahe Port-au-Prince geflohen

Port-au-Prince – Bei einer Meuterei in einem Gefängnis in Haiti sind ein Wärter getötet und mehrere weitere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Regierung flohen nach dem Aufstand am Samstag (Ortszeit) außerdem zahlreiche Gefangene aus der Haftanstalt nahe der Hauptstadt Port-au-Prince.

Die Polizei war demnach mit einem Großaufgebot im Einsatz, um nach den Geflohenen zu suchen und die Gegend rund um das Gefängnis zu sichern. Nach Angaben der Behörden starb ein Wärter bei der Meuterei durch bewaffnete Insassen, zwei weitere wurden verletzt. Außerdem gab es demnach drei Verletzte unter den Gefangenen.

Wie viele Häftlinge genau aus dem Gefängnis fliehen konnten, blieb zunächst unklar. In Medienberichten war von über 170 ausgebrochenen Häftlingen die Rede, das wurde offiziell zunächst aber nicht bestätigt. (APA, 23.10.2016)