Tausende Frauen demonstrierten gegen Maduro in Venezuela

Marsch in Caracas von Ehefrau inhaftierten Oppositionsführers angeführt – Unmut über Blockade von Abwahlreferendum

Caracas – Tausende weiß gekleidete Frauen haben auf einer Kundgebung in Venezuela ihren Unmut über die Blockade der Volksabstimmung gegen Präsident Nicolas Maduro demonstriert. Angeführt wurde der Protestmarsch am Samstag auf der wichtigsten Autobahn in der Hauptstadt Caracas von Lilian Tintori, der Ehefrau des inhaftierten Oppositionsführers Leopoldo Lopez.

Die nationale Wahlbehörde (CNE) hatte am Donnerstag die für kommende Woche geplante Unterschriftensammlung für ein Abwahlreferendum abgesagt. Die CNE begründete die Absage mit Unregelmäßigkeiten bei der ersten Unterschriftensammlung im April, bei der die Opposition mindestens ein Prozent aller Wahlberechtigten hinter sich bringen musste. Von 26. bis 28. Oktober hätten die Unterschriften von 20 Prozent der Wahlberechtigten gesammelt werden müssen, die ein Referendum fordern – das entspricht fast vier Millionen. Angesicht der großen Unzufriedenheit mit Maduros Regierungsführung galt es als wahrscheinlich, dass diese Marke überschritten wird.

Die Opposition wirft den regierenden Sozialisten vor, den Prozess absichtlich zu verzögern. Fände das Referendum vor Ablauf der halben Amtszeit Maduros am 10. Jänner statt, müsste es im Fall einer Abwahl binnen eines Monats Neuwahlen geben. Nur so könnte es zu einem echten Machtwechsel kommen. Wenn das Referendum später stattfindet, übt der Vizepräsident das Amt bis zum Ende der Wahlperiode im Jänner 2019 aus. (APA, 23.10.2016)