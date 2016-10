Neos-Parteitag: Bundesgeschäftsführer Thierry hört auf

Nachfolge tritt Stefan Egger an

Wien/Graz – Die Neos haben einen Wechsel an der Parteispitze vollzogen: Neos-Bundesgeschäftsführer Feri Thierry legte bei der Mitgliederversammlung am Samstag in Graz seine Funktion als Bundesgeschäftsführer zurück. Seine Nachfolge tritt mit Anfang November der bisherige Klubdirektor im Nationalrat, Stefan Egger, an. Auch einen Generalsekretär wollen die Neos künftig installieren.

Wechsel war laut Partei geplant



Feri Thierry wird den Neos nicht zur Gänze den Rücken kehren. Er soll die Oppositionspartei weiterhin beraten und unterstützen, kündigte Parteichef Matthias Strolz gegenüber der APA an. "Ich glaube an dieses Projekt, ich glaube an die Erneuerung des Landes", sagte der scheidende Bundesgeschäftsführer bei der Mitgliederversammlung nach der Bekanntgabe seines Rückzugs.

Konkret wird der Wechsel an der Neos-Spitze mit 1. November erfolgen, ab dann wird Stefan Egger die Bundesgeschäftsführung übernehmen. Vonseiten der Oppositionspartei hieß es, dass der Wechsel seit längerem geplant gewesen sei. Thierry war fünf Jahre lang Bundesgeschäftsführer. Egger als Klubdirektor im Parlament folgt der politische Direktor der Partei, Michael Schiebel.

Neu bei den Neos ist auch die Funktion des Generalsekretärs. Dieser soll noch am Samstag von Strolz vorgeschlagen und bei einer der kommen Vorstandssitzungen installiert werden.(APA, 22.10.2016)