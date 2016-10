SPÖ schimpft Richtung ÖVP

Team Stronach kritisiert Koalition

Wien – Das Koalitionsklima bleibt frostig. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler spricht in Sachen Mindestsicherung von "Chaoszuständen" in der ÖVP und wirft deren Chef Reinhold Mitterlehner vor, sich "abzuputzen" und die alleinige Verantwortung Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) zuzuschieben. Dabei sei es Mitterlehner gewesen, der keine einheitliche Linie in seiner Partei geschafft habe.

Wenig begeistert von der Performance der Koalition ist indes Team Stronach-Klubchef Robert Lugar. In einer Aussendung meint er: "Die Regierung ist lediglich mit Kreisgesprächen und Wahlkampfreden beschäftigt, anstatt endlich weitreichende Reformen umzusetzen." (APA, 22.10.2016)