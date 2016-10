Feuerpause in Aleppo hält den dritten Tag

Jedoch keine medizinische Versorgung und Hilfslieferungen

Damaskus – In der nordsyrischen Stadt Aleppo hat die von Russland einseitig ausgerufene Feuerpause den dritten Tag hintereinander zunächst gehalten. Seit Einstellung der Kämpfe am Donnerstag seien keine syrischen oder russischen Luftangriffe auf den von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt gemeldet worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit.

Lediglich im Frontgebiet zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil Aleppos habe es vereinzelte Zusammenstößen gegeben. Medizinische Versorgung und Hilfslieferungen gebe es aber immer noch nicht.

Die syrische Armee und Russland haben sowohl Zivilisten als auch Aufständischen einen sicheren Abzug aus dem belagerten Ostaleppo zugesichert. Bisher haben davon aber nur sehr wenige Gebrauch gemacht. Die Rebellen akzeptieren die auf vier Tage angelegte Feuerpause nicht. Sie sehen darin lediglich einen Versuch der Regierung, die Städte von politischen Gegnern zu entvölkern. (APA/Reuters, 22.10.2016)