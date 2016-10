Vanek geht leer aus bei Detroit-Sieg

Red Wings gewinnen dritte Partie in Folge

Detroit – Die Detroit Red Wings haben am Freitag in der National Hockey League (NHL) den dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim 5:3-Heimerfolg gegen die Nashville Predators trugen sich fünf verschiedene Detroit-Spieler in die Torschützenliste ein, Thomas Vanek war diesmal nicht darunter. Der Steirer blieb im fünften Saisonspiel zum zweiten Mal ohne Scorerpunkt. (APA, 22.10.2016)

Ergebnisse National Hockey League vom Freitag: Detroit Red Wings (mit Vanek) – Nashville Predators 5:3, New York Islanders – Arizona Coyotes 3:2, Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks 3:2