US-Telekomanbieter AT&T übernimmt Time Warner

Insidern zufolge zahlt der US-Telekom-Anbieter 85 Milliarden Dollar

Dallas/New York – Der US-Telekom-Anbieter AT&T hat Insidern zufolge eine Grundsatzeinigung über den Kauf des US-Konzerns Time Warner für rund 85 Milliarden Dollar (77,41 Milliarden Euro) erzielt. Eine entsprechende Vereinbarung werde möglicherweise schon am Sonntag bekanntgemacht, hieß es am Freitag in Kreisen, die wegen der Vertraulichkeit der Gespräche nicht näher genannt werden wollten.

Time-Warner-Aktien, die zu Handelsschluss acht Prozent höher notierten, legten nachbörslich noch einmal knapp fünf Prozent zu. AT&T-Papiere gaben drei Prozent nach. AT&T lehnte eine Stellungnahme ab, Time Warner war zunächst nicht zu erreichen. Zu Time Warner gehören unter anderem der Pay-TV-Sender HBO, der Nachrichtenkanal CNN und das Filmstudio Warner Bros. Medienberichten zufolge war vor einigen Monaten auch Apple an Time Warner interessiert. (APA, 22.10.2016)