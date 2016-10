Überfüllter Passagierzug entgleist

Yaounde – Bei einem Bahnunglück in Kamerun sind nach Angaben der Staatsmedien am Freitag 53 Menschen ums Leben gekommen. Fast 300 Menschen wurden verletzt. Der Zug sei nahe der Stadt Eseka im Zentrum des Landes entgleist, sagte Verkehrsminister Edgar Alain Mebe Ngo'o am Abend dem amtlichen Rundfunksender CRTV. Der überfüllte Passagierzug war auf dem Weg von der Hauptstadt Yaounde in die Hafenstadt Doula an der Westküste Kameruns. (APA, 21.10.2016)