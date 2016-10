Nächster Milliarden-Deal in Chipbranche – Qualcomm vor NXP-Kauf

Deal hätte ein Volumen von rund 37 Mrd. Dollar

In der Chipbranche zeichnet sich die nächste milliardenschwere Übernahme ab. Eine mit der Situation vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag, Qualcomm nähere sich einer Einigung mit NXP Semiconductors. Der Deal hätte ein Volumen von rund 37 Mrd. Dollar (33,7 Mrd. Euro). Das Angebot von 110 Dollar je NXP-Aktie könne in den nächsten Tagen durchgehen, so der Insider.

Zuerst hatte der Sender CNBC über die Annäherung berichtet. Beide Firmen waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Aktien steigen

Schon am Donnerstag hatte es Medienberichte über eine solche Übernahme gegeben. Daraufhin waren NXP-Papiere um knapp ein Fünftel und Qualcomm um rund acht Prozent gestiegen. Am Freitag fielen NXP um gut drei Prozent auf rund 101 Dollar, Qualcomm legten weitere zwei Prozent zu.

Qualcomm mit Sitz in San Diego liefert Chips an zahlreiche Smartphone-Hersteller, unter anderem Apple. Mit der Übernahme würde Qualcomm unabhängiger von diesem Geschäftsfeld und stärker in der Autoindustrie werden.

Harter Wettbewerb

Weil der Wettbewerb unter den Halbleiter-Anbietern extrem scharf ist, schließen sich seit Jahren Unternehmen der Branche zusammen, um Kosten zu senken und größer zu werden. Qualcomm ist nach Daten des Analysehauses IHS gemessen am Umsatz weltweit die Nummer drei, NXP mit Sitz in Eindhoven in den Niederlanden die Nummer sieben. (APA, 21.10. 2016)