AK Vorarlberg kritisiert Mitterlehners Rede scharf

Hubert Hämmerle greift seinen Parteikollegen Mitterlehner massiv an – Mitterlehner mache aus der ÖVP eine reine Wirtschaftspartei

Hubert Hämmerle, der AK-Chef in Vorarlberg ist empört: "Mit seiner Grundsatzrede geht Mitterlehner auf Konfrontationskurs mit den Arbeitnehmern dieses Landes", lässt der ÖVP-ler Hämmerle via Aussendung am Freitagabend wissen. Der ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat am Freitag seine Vorstellungen zu wirtschaftlichen Reformen in einer Grundsatzrede dargelegt.

Hämmerle merkt süffisant an, dass Mitterlehner wohl auf der Suche nach einem neuen Job sei und sich deswegen der Wirtschaft in diesem Maße anpreise. Aus der ÖVP werde unter Mitterlehner laut Hämmerle die ÖWP – die Österreichische Wirtschafts Partei.

Besonders ärgert sich Hämmerle über die von Mitterlehner vorgeschlagene Arbeitszeitflexibilisierung und die Kritik an Kollektivverträgen. Wenn diese Entwicklung so weiter gehe, müsse sich die ÖVP fragen, wer sie in Zukunft noch wählen werde, macht der Chef der AK-Vorarlberg seinem Ärger Luft. (red, 21.10.2016)