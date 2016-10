TV- und Radiotipps für Samstag, 22. Oktober

The Contendors, Magie der Moore, Shakespeares letzte Runde, Ötzi und seine Doppelgänger, Kill Bill – Volume 1 + 2, Schwermut und Leichtigkeit. Dietls Reise

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen bei Peter Resetarits: 1) Landwirte gegen Asfinag. 2) Taxi fahren ohne Blindenführhund. 3) Nachgefragt: Umsatzeinbußen wegen Atomgipfels? Bis 18.20, ORF 2

18.10 US-WAHL

The Contendors Die mehrteilige Dokuserie der BBC über bisherige Präsidentschaftskandidaten in den USA holt dieses Mal unter dem Motto "Die Unabhängigen" Ross Perot and Ralph Nader vor den Vorhang. Bis 19.00, BBC World News

18.50 KULTUR

kulTOUR mit Holender Der ehemalige Wiener Staatsoperndirektor Ioan Holender trifft dieses Mal die Sopranistin Marlis Petersen. Bis 19.20, Servus TV

20.15 DOKUMENTARFILM

Magie der Moore Als Heimat großer und kleiner Tiere bieten Moore eine schier unfassbare Vielfalt an Lebensformen Nicht Wasser, nicht Land, nicht See und nicht Wald: Sie befinden sich an den Schnittstellen verschiedener Existenzformen, die im Kreislauf der Tages- und Jahreszeiten ein Eigenleben entwickelt haben. Bis 21.45, Arte

21.00 THEATERFILM

Shakespeares letzte Runde (D 2016, Achim Bornhak) Das Kammerspiel, in dem Tragödien- und Komödienhelden William Shakespeares an einem Ort in der Gegenwart aufeinandertreffen, ist aus Anlass des 400. Todestages des großen Dramatikers entstanden. Schauplatz ist der Berliner Szeneschuppen The Globe. Mit dabei sind u. a. Iris Berben, Reiner Schöne und Alexander Scheer. Bis 22.20, 3sat

21.45 ÖTZI

Ötzi und seine Doppelgänger Gary Staab, ein Paläokünstler aus den USA, hat die erste lebensgroße Kopie des mumifizierten Ötzis hergestellt. Seine Arbeit brachte neue Erkenntnisse über den "Mann aus dem Eis", der über 5000 Jahre in den italienischen Alpen schlummerte. Bis 22.40, Arte

22.00 JUSTIZDRAMA

Das Urteil – Jeder ist käuflich (Runaway Jury, USA 2003, Gary Fleder) Witwe Wood verklagt den Hersteller jener Waffe, mit der ihr Mann getötet wurde. Vertreten wird sie vom integren Dustin Hoffman. Er glaubt ans Jusitzsystem, das sein Gegenspieler Gene Hackman zu korrumpieren versucht. Der Geschworene John Cusack übernimmt mit Freundin Rachel Weisz derweil eine andere Rolle, als ihm zugeteilt wurde. Spannend bis zum Schluss. Bis 0.30, Servus TV

eppedei2011

22.20 HELMUT DIETL

Schwermut und Leichtigkeit. Dietls Reise Ein persönliches Porträt des großen Filmemachers und Dialogkünstlers Helmut Dietl, der im Frühjahr 2015 verstarb. Im Juni 2014, wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag, gab er dem Fernsehautor Lars Friedrich ein letztes langes TV-Interview. Bereits um 20.15 Uhr wird sein Meisterwerk Schtonk! mit Götz George gezeigt. Nach der Doku: Folgen seiner Serien wie Monaco Franze. Bis 23.05, BR

0.15 RACHEEPOS

Kill Bill – Volume 1 + 2 (USA 2003, Quentin Tarantino) Am Tag der Hochzeitsprobe wurde die versammelte Gesellschaft ermordet, nur die Braut (Uma Thurman) hat als Einzige überlebt. Als Profikillerin macht sie sich auf die Suche nach ihren ehemaligen Kollegen des Attentatkommandos Tödliche Viper und nach ihrem Exlover Bill (David Carradine), der auch das Leben ihres ungeborenen Babys auf dem Gewissen hat. In Teil 2 um 1.55 Uhr geht der Rachefeldzug mit unverminderter Härte weiter. Niemand schwingt das Schwert so schön wie Uma Thurman! Bis 4.00, ZDF neo